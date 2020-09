Mercato in centro storico, in settembre sospesa l’attività in alcune giornate

Nel mese di settembre, per alcune giornate, il mercato in centro storico si svolgerà limitatamente ad alcune piazze, per consentire l’organizzazione di alcuni grandi eventi che andranno ad animare il centro storico.

Pertanto giovedì 3, 10 e 17 settembre i banchi del mercato non saranno allestiti in piazza dei Signori, in piazza Biade e in piazzetta Palladio per lasciare spazio alla predisposizione degli allestimenti per gli eventi in programma: la Supercoppa Italiana di volley femminile il 5 e 6 settembre, il concerto di Arisa il 10 settembre, il concerto di Elisa il 17 settembre.

Rimane confermata la presenza dei banchi del mercato del giovedì in piazza Garibaldi e in piazza Duomo oltre che in viale Roma. In quest’ultima sede il mercato sarà nuovamente allestito dal 10 settembre, a conclusione dell’asfaltatura, mentre il 3 settembre i banchi saranno distribuiti in piazzale De Gasperi, viale Eretenio, nell’esedra e lungo viale Dalmazia.

L’amministrazione sta verificando la possibilità di recuperare i mercati in altre date, entro il 31 dicembre 2020, dialogando con le categorie.

Inoltre il mercato di martedì 8 settembre, sospeso in piazza dei Signori e piazza Biade, si terrà regolarmente in contra’ Garibaldi dove saranno a disposizione prodotti alimentari. È previsto un recupero del mercato in piazza dei Signori e in piazza Biade per domenica 27 settembre, dalle 7.30 alle 18.30.