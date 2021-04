Mercato di Vicenza: si cambia! Giovedì i banchi di contra’ Garibaldi in viale Roma

Mercato in centro storico, giovedì 8 aprile i banchi di contra’ Garibaldi trasferiti in viale Roma



Giovedì 8 aprile il mercato in centro storico – che si svolgerà con la presenza di tutti i banchi, come già avvenuto oggi, martedì 6 aprile, poiché il Veneto rientra in zona arancione – subirà alcune variazioni.

Per consentire il proseguimento dei lavori in contra’ Garibaldi, a cura di Aim, i banchi che vengono solitamente posizionati in quest’area nella giornata del giovedì, potranno essere collocati in viale Roma, dal lato del parcheggio Verdi.

“Abbiamo autorizzato lo svolgimento dei lavori di Aim, quando il Veneto si trovava in zona rossa, condividendo con le categorie la decisione, per consentire di risolvere prima possibile le problematiche che si sono manifestate. Ora i lavori sono in fase conclusiva. Lo spostamento dei banchi del giovedì si rivela necessario solo per il giorno 8 aprile: il giovedì successivo i banchi torneranno alla loro consueta collocazione” – spiega l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine.

I banchi alimentari del mercato del martedì di contra’ Garibaldi rimarranno per tutto il mese di aprile in piazza Duomo.