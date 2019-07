Mercato dell’antiquariato e del collezionismo, pubblicato il bando per l’assegnazione

È stato pubblicato il bando di gara per la gestione dell’organizzazione, dello svolgimento e della promozione del mercato dell’antiquariato e del collezionismo, che si svolge ogni seconda domenica del mese nelle vie e piazze del centro storico.

“Visto il crescente interesse che il mercato dell’antiquariato ha riscosso negli ultimi anni sia da parte del pubblico che degli operatori, abbiamo deciso di aumentare il numero dei posteggi fino a 166, anziché 130, riducendo quelli in piazza Biade così da incentivare i plateatici dei bar – ha spiegato l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine –. Di conseguenza è stata ampliata l’area interessata all’evento inserendo anche piazza Matteotti e la zona compresa tra l’abside del Duomo a l’incrocio con contra’ Cesare Battisti, in modo da creare un percorso che interessi tutto il centro storico. Le metrature dei banchi saranno le stesse per tutti, ovvero 3 per 4. Contiamo di concludere le operazioni di gara entro il 10 agosto. La nuova gestione decorrerà a partire da ottobre in quanto la seconda domenica di settembre vedrà il centro storico animato dagli eventi della Rua e da ViOFF”

Il contratto avrà durata triennale, dall’1 ottobre 2019 al 30 settembre 2022 (con eventuale proroga di altri due anni) con canone annuo a base d’asta di 1.500 euro.

L’offerta va presentata a mano o tramite raccomandata a/r o corriere autorizzato entro venerdì 26 luglio, ore 12, all’indirizzo: Comune di Vicenza, corso Palladio 98, 36100 Vicenza.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I documenti di gara sono disponibili sul sito del Comune, seguendo il percorso Pubblicazioni online, Altre gare e avvisi (link diretto: http://bit.ly/BandoMercatoAntiquariato).

Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni potranno essere rivolte esclusivamente via email all’indirizzo sportellounico@comune.vicenza.it.