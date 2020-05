Mercato al completo e in sicurezza da oggi a Thiene

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

E’ la notizia che tutti, dagli operatori commerciali ai cittadini, aspettavano con impazienza: dopo quasi tre mesi di assenza e poi di presenza parziale, torna al completo, da oggi, il mercato del lunedì di Thiene.

Fino alla scorsa settimana, infatti, potevano partecipare al mercato soltanto gli operatori del settore alimentare e di altre limitate merceologie, mentre da lunedì il mercato sarà finalmente al completo.

«Il mercato di Thiene è assolutamente sicuro perché – spiega Alberto Samperi, Assessore al Commercio – da tre anni è già a norma per quando riguarda la sicurezza antincendio e l’accesso all’area da parte di mezzi di soccorso. A ciò si aggiunge uno specifico corpo di vigilanza che abbiamo costituito appositamente per l’emergenza Covid-19, composto da tredici persone, che vigileranno all’interno dell’area del mercato per la verifica del rispetto delle misure di sicurezza».

Le principali misure che la Polizia Locale farà rispettare riguardano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, l’obbligo di utilizzo della mascherina da parte di operatori e clienti e il divieto di assembramenti da parte di tutti, operatori e clienti.

Anche i commercianti del mercato, da parte loro, metteranno in atto azioni e interventi per garantire il rispetto delle linee guida stabilite a livello nazionale per le attività di mercati all’aperto.

«Abbiamo investito molto in questi anni per la sicurezza del mercato del lunedì – sottolinea l’Assessore Samperi – quindi possiamo affermare con orgoglio che siamo uno dei pochi mercati del Veneto in grado di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla normativa di settore».

Il Sindaco, Giovanni Casarotto, fa un appello alle persone che da lunedì torneranno a frequentare il mercato: «Il Comune ha lavorato e sta lavorando assieme agli operatori per garantire le più elevate condizioni di sicurezza, ma chiediamo ai visitatori del mercato di rispettare le regole di distanziamento e le indicazioni che saranno loro fornite dal corpo di vigilanza presente sul posto».

La zona ZTL del Centro di Thiene dispone, inoltre, di un sistema di altoparlanti per la filodiffusione: un ulteriore e strategico strumento a disposizione della comunicazione per gestire al meglio flussi e sicurezza.