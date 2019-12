Mercatino di Natale solidale a Villa Vescova

Il 21 e 22 dicembre i cancelli diVilla Vescova a Brendola aprono nuovamente al pubblico per due giornate di festa prenatalizia, in cui il protagonista sarà il “Mercatino di Natale solidale”.

Dai prodotti artigianali in legno alla bigiotteria, dall’enogastronomia fino ai vecchi libri d’arte: i visitatori potranno trovare proposte che da semplici pensieri per il Natale possono diventare un sostegno concreto per qualcuno che ha bisogno. L’evento vuole infatti essere un’opportunità per far conoscere il progetto “Coltivare la speranza: tessitori di lavoro, arte e legalità”, di cui capofila è Associazione Diakonia Onlus, che intende valorizzare questo bene artistico e culturale e metterlo a disposizione della cittadinanza attraverso molteplici iniziative su ambiti diversi: Villa Vescova è uno spazio di inclusione sociale per persone in misura alternativa al carcere o ex detenute, un luogo di cultura dove promuovere l’arte in tutte le sue forme, un centro di educazione e formazione alla legalità e un sito di produzione orticola volto alla promozione della salute attraverso l’educazione alimentare e prodotti stagionali a km 0.

“Il mercatino – spiega il direttore di Caritas Diocesana Vicentina don Enrico Pajarin – vuole essere anche l’occasione per una raccolta fondi, importante per consentire la prosecuzione del progetto con nuove iniziative. Abbiamo recentemente avuto un problema causato dal crollo di parte del muro di sostegno del cortile antistante la villa e l’aiuto di chi ha a cuore questo progetto potrà essere per noi importante nell’ottica dei lavori di ripristino e per il progetto in generale”.

Nelle due giornate, dalle 11 alle 18, dieci espositori abiteranno le sale di Villa Vescova: si potranno conoscere le loro realtà e partecipare anche ad alcuni incontri con Caritas Diocesana Vicentina, nel corso dei quali saranno illustrati tutte le attività che vengono svolte durante l’anno e il bilancio sociale del 2018. Ma non è tutto, perché momenti musicali e qualche testimonianza degli ospiti della Villa allieteranno ulteriormente la permanenza del pubblico.