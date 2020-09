Mercatini, sabato torna “Chi cerca trova”. Da venerdì arriva “La lavanda del lago”

Sarà un week end animato dai mercatini il prossimo in centro città. Sabato 5 settembre ritorna l’appuntamento con “Chi cerca trova – mercatino delle curiosità” nella parte sud di corso Fogazzaro dalle 8.30 alle 19.30.“Chi Cerca Trova” è un appuntamento dedicato agli appassionati della “ricerca tra i banchi”. Saranno infatti circa una trentina gli operatori presenti e ogni spazio offrirà oggetti originali e singolari, molti dei quali reinventati da cose vecchie e non più utilizzate. Il recupero ed il riutilizzo saranno ancora una volta protagonisti. Il mercatino delle curiosità dà così spazio a tutti gli artigiani e creativi e visibilità alle attività commerciali di questo suggestivo tratto di strada, creando allo stesso tempo un’opportunità di svago per i vicentini che desiderano passeggiare in città.Da venerdì 4 settembre a domenica 6 settembre, inoltre, piazza Castello si anima con “La lavanda del lago”. Quattro chalet allestiti nella piazza di accesso a corso Palladio ospiteranno una mostra mercato dedicata ai prodotti a base della rigenerante essenza di lavanda.La mostra mercato sarà visitabile dalle 9 alle 20 dei tre giorni.

I due eventi sono organizzati dall’associazione culturale “Il Tritone” con il patrocinio del Comune di Vicenza e la collaborazione dell’assessorato alle attività produttive.