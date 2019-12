Meningite, due ricoverati: un 15enne e un 42enne

E’ di oggi la notizia di due casi accertati di meningite a Treviso. I casi non collegati tra loro: si tratta, come riporta Il Gazzettino, di un un ragazzo di 15 anni ricoverato – in discrete condizioni – nell’unità di malattie infettive dell’ospedale di Treviso con una meningite contagiosa da meningococco. L’altro ricoverato nello stesso nosocomio è un uomo di 42 anni ricoverato nel reparto di Rianimazione con meningite non contagiosa da meningococco, derivante da un’otite.

Avviata la profilassi antibiotica per i contatti stretti in ambito scolastico del 15enne (limitata a compagni e docenti della classe dell’Istituto superiore frequentato), familiare e del tempo libero.