Meningite, 19enne grave in ospedale

Un diciannovenne è ricoverato nel reparto dell’ospedale di Mestre da 3 giorni in rianimazione, per meningite. I medici delle Malattie infettive che lo stanno monitorando ora dopo ora. I parenti e una decina di amici del ragazzo sono stati sottoposti alla necessaria profilassi. Ci vorrà qualche giorno per capire se il ragazzo potrà cavarsela. Il ragazzo avrebbe accusato i sintomi di una forte influenza la settimana scorsa e, giunto in ospedale, gli è stata diagnosticata la malattia, per meningococco di tipo B.