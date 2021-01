“Memoria di un pigiama a righe”, Bruno Scorsone racconta la Shoah

Da 15 anni, durante il periodo dedicato alla GIORNATA DELLA MEMORIA il regista e attore vicentino Bruno Scorsone gira il Nord Italia per portare la sua testimonianza artistica nelle scuole di tutti i gradi con “Il bambino che uscì dal camino”, un’intensa pièce teatrale che ha all’attivo 450 repliche e 3 premi vinti per il valore storico e la recitazione. “Quest’anno non potrò esserci fisicamente – spiega Scorsone – perché questi tempi ce lo proibiscono ma potrò far lavorare la memoria e comunicare con il pubblico con un video. Una grande persona dal cuore enorme, Silvia De Peron assessore alla cultura e vice sindaco di Brendola, con l’amministrazione comunale tutta, mi hanno dato la possibilità di esserci, tramite un video che sarà un adattamento del pezzo teatrale. Perché perdere il passato significa perdere il futuro e la memoria è tesoro e custode di tutte le cose”. Per questa occasione il pezzo di Scorsone si chiamerà MEMORIE DI UN PIGIAMA A RIGHE e sarà disponibile da domani su Youtube nella pagina della compagnia teatrale di Scorsone, la Bottega di Pappamondo.