Memorabile Franco Picco: conclude la Parigi-Dakar a 65 anni

Franco Picco ha scritto una pagina memorabile della sua carriera. A 65 anni compiuti, 36 anni dopo il suo debutto alla Paris-Dakar 1985, senza l’assistenza di un meccanico come prevede la categoria “malle moto” Original by Motul, l’inossidabile pilota veneto ha chiuso, con il 43esimo posto, la sua trentesima presenza alla maratona motoristica più dura al mondo.

A sponsorizzare la mitica performance CLM1878, il marchio della nuova linea di tessuti tecnico-sostenibili sviluppati e prodotti nei laboratori della Tessile Fiorentina, azienda Pratese specializzata nella lavorazione di fibre riciclate naturali e biosintetiche.

Franco Picco è un pilota motociclistico italiano, specializzato nei rally raid. Nato a Vicenza il 4 ottobre 1955, vanta dieci partecipazioni Rally Dakar negli Anni 80, con due secondi posto nel 1988 e nel 1989, e due vittorie al Rally dei Faraoni (1986 e 1990).

“È una grande soddisfazione – ha dichiarato il pilota alla fine dell’impresa – All’arrivo dell’ultima speciale ho lanciato un urlo di gioia e mi sono commosso”.

Tessile Fiorentina in occasione della Parigi Dakar 2021 ha sviluppato, in collaborazione con Franco Picco, la CLM1878, un tessuto da intimo a base di molecole di carbonio, in grado di garantire e massimizzare un’eccezionale capacità di termoregolazione corporea anche nella situazioni più estreme, come quelle che il pilota ha dovuto affrontare in questa edizione della gara, caratterizzata da prove speciali estenuanti ed escursioni termiche estreme.

“Ringraziamo il nostro amico Franco Picco per la collaborazione nello sviluppo di questo progetto – ha commentato il management dell’azienda – e ci complimentiamo con lui per l’eroica impresa nel portare a termine brillantemente questa incredibile avventura”.