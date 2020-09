Meledo, otto contagiati Covid nella casa di risposo

Dopo una primavera difficile torna l’incubo del Covid-19 nelle case di riposo. alla casa di riposo del vicentino. Al centro servizi per anziani “Giovanni Bisognin” di Meledo, come riporta il Giornale di Vicenza, sono in otto a essere risultati positivi al test per rilevare la presenza del Covid-19. Si tratta di due operatrici e di sei ospiti che sono stati sottoposti all’esame periodico che è stato inserito nei protocolli di prevenzione dopo il focolaio che era scoppiato nei mesi scorsi all’interno della struttura, tra le più colpite a livello provinciale con una dozzina di decessi e decine di contagiati.