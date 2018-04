MELEDO DI SAREGO – Travolta dal trattore, gravissima una donna (FOTO)

Gravissimo incidente stamattina nella campagna di Meledo di Sarego. Intorno alle 10.15 una donna di 52 anni, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da un trattore all’interno di un’azienda agricola .I pompieri utilizzando dei cuscini sollevatori hanno alzato il trattore, riuscendo a sfilare la donna. Il fatto è avvenuto in via Casa Velo, dove è giunto anche l’elicottero del 118 per elitrasportare la donna all’ospedale di Vicenza, dove versa in gravissime condizioni. Sul posto dell’incidente anche il personale dello Spisal e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.