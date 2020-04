Medico di Verona nasconde la compagna nel bagagliaio per andare alla festa del figlio e lo pubblica sui social

Un medico veronese, il dottor Paolo Baschirotto, ha postato in una storia su Instagram un video in cui mette la compagna nel bagagliaio, per evitare i controlli delle Forze dell’Ordine durante l’emergenza Coronavirus, con l’obiettivo di andare alla festa di compleanno del figlio che abita nelle vicinanze.

Il chirurgo plastico, molto conosciuto a Verona, pensava di fare uno scherzo, una “goliardata”, ma non ha pensato che la registrazione del filmato avrebbe potuto scatenare le polemiche sui social. La vicenda è stata ripresa dalla giornalista/blogger Selvaggia Lucarelli che ha colto l’occasione per contattarlo, pubblicando un’intervista su Tpi.it.

“Ho pubblicato una cosa che mi sembrava simpatica. Io sono separato e ho una nuova compagna. Ero a un chilometro e 300 metri da quella casa dove sono andato a fare gli auguri a mio figlio che non vedo da un mese. Visto che c’era anche la mia compagna che gli voleva fare gli auguri non volevamo rischiare di prendere una multa. Quindi lei ha detto: mi metto nel portabagagli, facciamo questa cavolata e buonanotte al secchio” ha detto il medico veronese alla Lucarelli, finendo anche per insultare la giornalista alla fine dell’intervista con epiteti sessisti.

Ieri sera, infine, la clinica dove il dottore lavora ha preso le distanze. Questa la nota della Clinica su Facebook: “La Clinica San Francesco prende le distanze dal comportamento messo in atto e dalle dichiarazioni rilasciate dal dottor Paolo Baschirotto nell’articolo comparso sulle pagine del giornale online TPI il 14 aprile 2020. Inoltre, la Direzione della Clinica San Francesco precisa che il dottor Paolo Baschirotto non è un dipendente della Clinica bensì un libero professionista e che, come altri, utilizza le sale operatorie della struttura al bisogno ed in forma privata”.