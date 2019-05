Maxitamponamento in provinciale verso Schio: traffico in tilt e 2 feriti (FOTO)

Alle ore 09.30 di oggi, due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via SS. Trinità di Schio, al confine con Santorso, per il rilievo di un sinistro stradale con feriti. Il conducente del veicolo Fiat Doblo percorreva la suddetta via con direzsione Santorso. Giunto in corrispondenza del civico 294 di via SS. Trinità di Schio, durante l’esecuzione della manovra di sorpasso dei veicoli che lo precedevano, andava ad urtare con la ruota anteriore destra contro lo spigolo anteriore sinistro dell’autovettura Toyota Corolla che a sua volta stava iniziando la manovra di sorpasso di autovettura Fiat Punto, veicolo fermo in panne. A seguito dell’urto, il Fiat Doblò invadeva la corsia riservata al senso opposto di marcia urtando frontalmente contro un Fiat Ducato, che stava transitando con direzione Schio centro.Il conducente del Fiat Doblò riportava ferite tali da essere soccorso con ambulanza del Suem di Santorso (NON versa in pericolo di vita). Anche il conducente del Fiat Ducato riportava lesioni per le quali è dovuto ricorrere al Pronto Soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso. Entrambi i conducenti sono tutt’ora sottoposti a cure e controllo medico.