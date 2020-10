Maxisequestro nel Vicentino: scovato un quintale di marijuana

Un quintale di marijuana, per un valore di circa 150 mila euro, è stato sequestrato nel weekend dai Carabinieri in un’unica operazione svoltasi nella notte, tra Lonigo e Torri di Quartesolo. Un sequestro tra i più grandi operati negli ultimi anni in tutto il Veneto. Come racconta Il Giornale di Vicenza, i carabinieri, arrivati da fuori provincia, stavano seguendo da tempo tre persone che attendevano un grosso carico di “erba”. L’operazione dei militari si è svolta in due luoghi diversi: il primo nella tarda serata di sabato a Lonigo, dove sarebbe stato trovato il grosso del carico e il secondo a Torri di Quartesolo. Pochi i particolari del maxisequestro, per ora: gli inquirenti stanno cercando di capire se la droga era destinata al Vicentino o destinata a essere rivenduta fuori dai confini berici.