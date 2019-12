Maxi-tamponamento di 11 auto in autostrada a causa del ghiaccio (FOTO)

Alle 8:45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A27 in corsia nord nel tratto tra Cadola e Pian di Vedoia per un tamponamento tra 11 auto: un ferito. L’incidente potrebbe essere stato dovuto alla presenza di ghiaccio sulla sede stradale. Un solo ferito tra gli occupanti delle 11 vetture, che è stato preso in cura dal personale del SUEM è trasferito in ospedale. Sul posto oltre i vigili del fuoco la polizia stradale e personale ausiliario di autostrade.