Maxi tamponamento con 39 feriti in Valsugana a causa del ghiaccio

La Strada statale 47 Valsugana è rimasta chiusa al traffico per circa 7 ore tra le località di Primolano (Vicenza) e Grigno (Trento) per un tamponamento che ha coinvolto una cinquantina di veicoli, in gran parte automobili e 12 mezzi pesanti.

La causa della serie di incidenti risulta il ghiaccio che ha tradito gli automobilisti e i camionisti. Non sono riusciti a tenere i mezzi sono controllo, andando a tamponarsi o uscendo fuori strada. Persino un’ambulanza arrivata per i soccorsi è finita contro un mezzo dei carabinieri.

Una piccola tendopoli è stata allestita dalla Croce Rossa sul luogo dell’incidente per soccorrere e medicare i feriti meno seri, mentre i più gravi si trovano ricoverati in vari ospedali trentini.

Cinque automobilisti, tutti in «codice rosso» sono stati trasportati in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Ora il traffico è tornato scorrevole in Valsugana ed Anas ha istituito una commissione interna per verificare le eventuali responsabilità, in particolare se sono state svolte correttamente le attività antigelo (attraverso mezzi spargisale) previste dal piano neve delle quali è incaricata la ditta responsabile del trattamento invernale della sede stradale.