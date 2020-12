Maxi sequestro di prodotti cinesi pericolosi: 31 denunciati

La Guardia di finanza di Treviso ha sequestrato 682.722 prodotti pericolosi di fabbricazione cinese, per un valore commerciale di 10 milioni di euro, in un’operazione che ha portato anche alla denuncia di 31 persone. La merce veniva introdotta in Italia illegalmente da parte di aziende di trasporto estere, attraverso la Slovenia per essere poi commercializzata in tutta Italia nei cosiddetti ‘China market’.I reati contestati sono introduzione nello Stato di prodotti contraffatti, frode in commercio, apposizione di segni industriali mendaci, ricettazione, distribuzione di prodotti pericolosi privi delle certificazioni di conformità e delle garanzie per la sicurezza dei consumatori.

Tra i prodotti sequestrati figurano articoli elettrici ed elettronici, dispositivi medici, giocattoli, cosmetici, articoli per alimenti, attrezzi e utensili per il ‘fai da te’, tessili e capi d’abbigliamento,casalinghi, prodotti per l’edilizia, componenti d’arredo per la casa. L’operazione ha visto inoltre perquisizioni nelle sedi di diverse aziende nelle province di Roma, Napoli, Salerno, Bari e Taranto.