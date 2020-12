Maxi risse fra ragazzi in Riviera Berica: 18 denunciati (c’è anche un uomo di 73 anni)

Scene da ‘Guerrieri nella notte’ a Castegnero dove in due occasioni gruppi di ragazzi, armati di mazze, tirapugni e altri oggetti , sono arrivati ad affrontarsi con violenza. I carabinieri di Longare, dopo aver raccolto elementi e testimonianze sono riusciti, a distanza di quasi due mesi, a dare loro un nome e un cognome e a denunciarli tutti per rissa aggravata in concorso.

Tutto è iniziato nella tarda serata del 3 ottobre, quando un gruppo di giovani (fra questi anche due ragazze) stava tornando in bici da una cena a Nanto e si sono imbattuti su un altro gruppo di ragazzi a bordo di una Fiat Punto. Non è chiaro cosa abbia fatto scattare la scintilla, forse qualche provocazione, qualche insulto o qualche parola di troppo. Fatto sta che i due gruppi, dopo gli insulti, se le sono date di santa ragione, con calci e pugni. A supporto del gruppo in auto sono arrivati anche altri giovani a bordo di altre due auto. In particolare il gruppo ‘motorizzato’ si è accanito con calci e pugni contro uno dei ragazzi in bici. Sono stati chiamati i carabinieri, arrivati però sul posto dopo che la rissa era finita e i giovani si erano dileguati.

I due gruppi si sono dati appuntamento due sere dopo (il 5 ottobre) in via Pasubio a Castegnero. Si sono affrontati con tubi di gomma, tirapugni, mazze e anche un falcetto. Uno dei ragazzi ha riportato un taglio di 10 cm sul capo dopo che gli è stata scagliata contro una bicicletta. Fra gli oggetti usati anche tombini in ferro.

Anche in questo caso sono stati chiamati i carabinieri ma prima del loro arrivo i due gruppi si sono dileguati.

Nelle scorse settimane i militari di Longare sono riusciti a risalire a tutti i partecipanti, ben 18, alcuni di origine straniera e alcuni con piccoli precedenti, grazie a testimonianze e alla visualizzazione di immagini di sorveglianza. Si tratta di quattro 17enni, due 18enni, due 19enni, tre 20enni, due 22enni, un 41enne, un 42enne, un 44enne e un 46enne. Il 18esimo è un 73enne anche lui denunciato per favoreggiamenti. Ha fatto probabilmente da accompagnatore.