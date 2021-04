Maxi-rissa a Monte Berico: denunciati 6 giovani, tre vicentini e tre padovani

La Squadra Mobile (sezione reati contro la persona) e le volanti della Polizia di Stato di Vicenza hanno fatto luce dopo alcuni giorni su una maxi rissa avvenuta fra giovani al Piazzale della Vittoria di Monte Berico lo scorso 20 febbraio alle 21.30.

In quell’occasione la polizia fu chiamata sul posto perché era in corso una rissa far una quindicina di ragazzi di circa 20 anni. All’arrivo degli agenti, i giovani sono riusciti a dileguarsi per cui non è stato possibile intercettarli nell’immediatezza. Tra i giovani, alcuni dei quali in evidente stato di ubriachezza, è stato individuato uno che riportava delle evidenti percosse al volto

Gli uomini della Mobile e delle Volanti hanno però iniziato un’attività di indagine che ha preso in esame le testimonianze, le immagini di videosorveglianza e i profili social e sono riusciti ad individuare 6 giovani (fra cui una ragazza), tre provenienti dal Padovano (zona Cittadella e San Pietro in Gu) e tre del Vicentino (area di Montecchio Maggiore). Per questi sei, sono emerse responsabilità evidenti (uno di questi si era fatto successivamente curare al Pronto Soccorso). L’indagine è stata finalizzata con perquisizioni domiciliari e il sequestro di indumenti e cellulari.

Sono stati tutti denunciati per rissa. Pare che non si trattasse di gang organizzate che avevano programmato lo scontro, ma che la rissa sia scoppiata per futili motivi. Seguiranno ora gli interrogatori.