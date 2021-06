Fatture false e truffa ai danni dello Stato: maxi operazione di Guardia di Finanza e Polizia (VIDEO)

Maxi operazione nel nord Italia: questa mattina sono scattate 17 misure cautelari, 9 ordinanze di custodia in carcere, 2 arresti domiciliari e 6 obblighi di firma nei confronti di un’associazione per delinquere la cui attività era finalizzata soprattutto all’emissione di fatture false, truffa e false dichiarazioni fiscali. L’indagine, portata a termine dalla squadra mobile della Questura, ha visto coinvolti oltre 150 agenti impegnati nelle province di Vicenza, Padova, Brescia e Milano.

A capo dell’organizzazione una coppia: Mirko Ghitti e Chiara Andrighetto, residenti a Padova ma che agivano a Torri di Quartesolo e che avevano costituito una serie di società che usavano per emettere fatture relative a operazioni inesistenti. La coppia aveva poi creato altre società, con sede in Lombardia, che usavano per ottenere detrazioni di imposta o come “bare fiscali”, accumulando debiti con l’erario fino alla liquidazione e al fallimento. Queste società avrebbero anche ricevuto delle sovvenzioni per il Covid-19.

La custodia in carcere riguarda quindi Mirko Ghitti, Chiara Andrighetto, Enrico Ghitti, Vincenzo Liuzza, Luigi Picinelli, Luca Lamberti, Alberto Andrighetto, Alessandro Bertocchi, Emanuele Canzoniere, mentre ci saranno gli arresti domiciliari per Nicoletta Gallo e Mariangela Machina. Obbligo di firma e obbligo di dimora nel comune di residenza infine per Roberto Tenca, Giorgio Bertelli, Enzo Guidetti, Sergio Gallon, Angiolino Piceni e Massimiliano Di Pilato.

Il Tribunale ha poi disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di nove società per un totale di 2,5 milioni di euro.