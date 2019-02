Operazione a Campo Marzo: un arresto, espulsioni e zona Stazione vietata a due soggetti (FOTO e VIDEO)

Applicato per la prima volta il Dacur. Due individui non potranno frequentare stazione e dintorni. Pena l’arresto

Stamane nel corso di una conferenza stampa in questura a Vicenza sono stati resi noti i dati della vasta operazione ad ‘alto impatto’ condotta ieri dalla Polizia di Stato in zona Campo Marzo a Vicenza. Ad esporli il questore Bruno Failla, affiancato da Rosanna Broccoletti direttore della Polizia anticrimine, Davide Corazzini capo della Squadra Mobile Berica e Cristiano Fiorin capo delle Volanti.

Massiccio il dispiegamento di uomini messi in campo, come ha spiegato il questore, con l’ausilio anche di unità cinofile e un elicottero, per poter circoscrivere e scandagliare la zona al meglio, intervenendo dai punti d’accesso e con un controllo aereo che non consentisse il dileguarsi dei soggetti che frequentano la zona dediti perlopiù ai reati di spaccio, predatori o legati all’immigrazione.

Sono state controllate 192 persone, di cui 102 straniere. 90 di queste avevano alle spalle precedenti di polizia. Una preventiva attività di intelligence -ha sottolineato il questore- he ha permesso di intervenire in modo mirato. Sono stati controllati anche 104 veicoli e 3 esercizi commerciali.

Nel bilancio l’arresto di un cittadino nigeriano di 27 anni, conosciuto dalle forze dell’ordine, personaggio di punta dello spaccio dell’area di Campo Marzo-Piazzale Bologna. Proprio l’attività di intelligence ha permesso l’arresto in flagranza di reato. Si tratta di Usifuh Bright con alle spalle anche un altro arresto con condanna ad 8 mesi (sospesa) per spaccio e denunce per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, avendo colpito un operatore della squadra mobile. Usifuh Bright è un richiedente asilo, che ha fatto ricorso dopo il diniego.

Le unità cinofile hanno permesso di recuperare circa 400 grammi di droga, fra eroina, cocaina, hashish e marijuana, sparsi su diverse aree, occultati in cespugli o sotterrati in 13 punti diversi. Sono stati poi denunciati un tunisino, due marocchini e un nigeriano. Un cittadino marocchino è stato trasferito al Centro per il Rimpatrio di Torino. Si contano poi due denunce per violazione di foglio di via obbligatorio.

1 Ghana residente a Treviso, gravato da precedenti, destinatario rimpatrio foglio via obbligatorio per tre anni.

Novità di questa operazione è l’emissione, per la prima volta del cosiddetto Daspo Urbano (Dacur) in base alla normativa entrata in vigore lo scorso dicembre. Due individui, abituali frequentatori della stazione, un uomo di 40 anni e una donna di 30, vicentini, senza fissa dimora, con diversi precedenti e ritenuti vagabondi molesti, sono destinatari di un ordine di allontanamento dalla zona stazione (Stazione, via Venezia, Viale Roma e Viale Milano) per 12 mesi. La nuova normativa più rigida prevede l’arresto in caso di violazione dell’ordine.

cittadini italiani di Vicenza -vagabondaggio molesto… uomo donna, tossicodipendenti (violenza resistenza rapina minaccia).