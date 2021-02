Maxi furto in villa nel Vicentino: via 150 mila euro

Ingente furto in abitazione a Grumolo delle Abbadesse. Obiettivo una villa in via Rasega i cui proprietari sono venuti a mancare qualche tempo fa. I beni della villa sarebbero al momento in fase di successione.

I ladri sono penetrati nella villa accedendo da una portafinestra, hanno individuato la cassaforte e l’hanno aperta tagliandola con una sega circolare. Sono stati prelevati 40 mila euro in contanti, oggetti in oro, diamanti e 4 orologi di valore. L’ammontare complessivo del furto si aggirerebbe sui 150 mila euro. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri che stanno svolgendo le indagini del caso.