Maxi furto in abitazione: donna derubata di 180 mila euro

VICENZA: indagini da parte dei Carabinieri a seguito di ingente furto in abitazione

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel pomeriggio di ieri, sono intervenuti nel capoluogo in via della Rotonda per un sopralluogo di furto nell’abitazione di proprietà di una 77enne.

Gli autori del fatto, nella fascia oraria compresa fra le ore 12.00 e le ore 16.00 approfittando della sua assenza, previa effrazione di una porta, si introducevano all’interno asportando una cassaforte a muro nella quale erano contenuti la somma di € 30,000 ed oggetti in oro per un valore quantificato di € 150.000.

Le indagini sono tuttora in corso anche attraverso l’individuazione di eventuali sistemi di videosorveglianza.