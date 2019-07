Max Gazzè e Fiorella Mannoia a Vicenza: le date

Vicenza in Festival 2019In Piazza dei Signori il 5 e 6 settembre

arrivano Fiorella Mannoia e Max Gazzè.

È il programma organizzato da Due Punti Eventi in collaborazione

con il Comune e Confcommercio Vicenza.E domenica 8 settembre evento gratuito con la tribute band di Zucchero.

Vicenza, luglio 2019 –Dopo il grande successo del 2017, ritorna in Piazza dei Signori “Vicenza in Festival”, il festival organizzato da Due Punti Eventi, in collaborazione con il Comune di Vicenza e con Confcommercio Vicenza.

Sono Fiorella Mannoia e Max Gazzè gli ospiti annunciati del cartellone che nel salotto cittadino vedrà in scena importanti nomi del panorama musicale.

Fiorella Mannoia, in programma giovedì 5 settembre (ore 21.00), torna sul palco per presentare dal vivo il suo nuovo progetto “Personale”, che è anche un album (13 brani inediti, pubblicato il 29 marzo scorso) e un tour. Un concerto destinato ad incantare ancora una volta il pubblico con le mille sfumature della sua voce e canzoni senza tempo, inedite o scritte per lei dai più grandi autori italiani. Un’artista sempre in movimento che, attraverso la musica, fa sognare, emozionare, riflettere, arrivando al cuore con nuove composizioni e con le canzoni della sua carriera, da “Sally” a “Come si cambia”, immancabili nel repertorio.



Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere ‘sintoniche’ e colonne sonore, attore sporadico. Max Gazzè, un artista capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con successo, sarà a Vicenza in Festival venerdì 6 settembre (ore 21.00) con “on the road”, tour sui palchi d’Italia dove ritorna al suo primo amore, la musica live, con l’intero repertorio della sua carriera, dagli inizi alle ultime hit. Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max Dedo e una particolarissima sezione fiati. Con una promessa: ogni concerto avrà una sua particolarità.“Vicenza in Festival” è realizzato nell’ambito della terza edizione diVIOFF, il fuori salone di Vicenzaoro, che anima il centro storico di Vicenza con mostre imperdibili, concerti ed esibizioni per celebrare l’arte in tutte le sue forme. Domenica 8 settembre (ore 21.00), sempre a cura di Due Punti Eventi, in Piazza dei Signori, in programma un evento ad ingresso gratuito: l’imperdibile show della famosa Tribute Band di Zucchero, gli O.I.&B. (Oro, Incenso e Birra), con Lisa Hunt, storica vocalist di Zucchero, e Mario Schilirò, suo chitarrista. La band è inoltre composta da Christian Garbinato, leader e solista che, grazie ad una straordinaria somiglianza estetica e vocale, rende omaggio in maniera convincente al blues dell’artista emiliano; Luca Aspidistria al basso; Davide Mangano alla chitarra; Marco Zago alla tastiera; Alberto Zamana alla batteria; Nicola Bertoncin alla tromba; Enrico Di Stefano al sax e Lisa Lucchesi come corista.



Prevendite concerti Fiorella Mannoia e Max Gazzè: Ticketone – on line e punti vendita

BigliettiConcerto Fiorella Mannoia (5 settembre 2019):Poltronissima gold € 60+ diritto di prevenditaPoltronissima € 47+ diritto di prevenditaPoltrone € 35 + diritto di prevenditaPosto unico in piedi € 25 + diritto di prevendita

Concerto Max Gazze (6 settembre 2019) Poltronissima gold € 45+ diritto di prevenditaPoltronissima € 37+ diritto di prevenditaPosto unico in piedi € 30+ diritto di prevendita



Per maggiori informazioni: http://www.vicenzainfestival.it/



Informazioni:

Due Punti Eventi – Tel. 0445 360516 – eventi@due-punti.com

Ufficio stampa Due Punti Eventi:

Mabi Comunicazione – Mara Bisinella – mara.bisinella@mabicomunicazione.com – mob. 339.6783954