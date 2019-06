Maturità 2019: le tracce dei temi

Pronti, partenza, via. Questa mattina, mercoledì 19 giugno, sono iniziati ufficialmente gli esami di maturità. Alle 8.30 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) ha inviato la chiave digitale che permette di aprire il plico della prima prova con le sette tracce: due per la tipologia A (analisi di un testo in prosa o poesia scritto da un autore vissuto dall’Unità d’Italia a oggi), tre per la tipologia B (testo argomentativo, che sostituisce il saggio breve) e due per la tipologia C (tema d’attualità).

La traccia a carattere storico non è uscita perché è stata abolita tra le proteste degli intellettuali e di alcune figure di spicco come la senatrice a vita Liliana Segre.

Come gli altri anni, i ragazzi avranno sei ore a disposizione per scrivere il tema ma non dovranno rimanere tutto il tempo. I più veloci potranno consegnare il compito passate le prime tre ore, e andarsene. Ecco cosa è uscito.

Analisi del testo – poesia

La poesia scelta dal Miur è Risvegli tratta dalla sezione Il porto sepolto contenuta all’interno della raccolta L’Allegria (1942). Il porto sepoltoè anche il titolo di un componimento di Ungaretti del 1916. Inizialmente si pensava che il Miur avesse selezionato questo, poi si è fatta chiarezza. Secondo un sondaggio di Skuola.net, il 23% dei ragazzi credeva che sarebbe uscito l’autore nato ad Alessandria d’Egitto e non è rimasto sorpreso.

Analisi del testo – prosa

Leonardo Sciascia è l’autore scelto per la seconda traccia della tipologia A. Il brano scelto dal Miur è tratto dal suo romanzo più famoso, Il giorno della civetta, che racconta la storia di alcuni omicidi di mafia. Il protagonista è il comandante dei carabinieri Bellodi. La trama del libro è alla base di un film omonimo del 1968 del regista Damiano Damiani.

Testo argomentativo

Importanza del patrimonio culturale, illusione della coscienza ed eredità del Novecento. Sono questi i tre temi scelti dal Miur per la tipologia B.

Tema d’attualità

La prima delle due tracce della tipologia C, tema d’attualità, chiede agli studenti di scrivere un tema a partire da un testo del prefetto Luigi Diana, scritto in occasione del trentesimo anniversario dell’uccisione di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il generale e prefetto, vittima della mafia, venne ucciso insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo in via Carini, a Palermo, il 3 settembre del 1982.

La seconda traccia invece è una riflessione sullo sport e la storia a partire da un articolo di Cristiano Gatti, incentrato su Gino Bartali, campione di ciclismo noto anche per aver infilato nel telaio della sua bici documenti falsi che consegnava agli ebrei per salvarli dai campi di sterminio.