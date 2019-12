“Mattoncini a Vicenza”, una mostra per sostenere Asd Nuoto Vicenza

“Mattoncini a Vicenza” è la mostra che sarà allestita nella Tensostruttura di Maddalene, in via Cereda 94, e che vedrà come protagonisti i noti mattoncini Lego® tanto amati dai bambini. La mostra si potrà visitare sabato 4 gennaio dalle 14 alle 22 e domenica 5 gennaio dalle 9 alle 18. Il ricavato sarà devoluto a Asd Nuoto Vicenza. Sono previsti anche laboratori per i più piccoli, organizzati con Il Mattoncino Colorato, associazione culturale Brikopatici, associazione NordestBrick, I Gattoncini, CLV Verona.

L’iniziativa è organizzata da Asd Nuoto Vicenza con il Comune di Vicenza.

La mostra è stata presentata oggi in sala Chiesa a palazzo Trissino per Nuoto Vicenza dal presidente Armando Merluzzi e dal vice presidente Barbara Porto, da Arrigo Porto per “Il Mattoncino Colorato”, da Massimiliano Marino presidente dell’associazione culturale Brickpatici, da Samuele Favaro presidente di “NordEstBrick”, da Alice Mozzaquattro vicepresidente del Gruppo Gattoncini, da Nicola Rigoni di CLV di Verona.

“La mostra che abbiamo presentato oggi è certamente una proposta curiosa capace di attrarre l’interesse non solo dei bambini ma anche degli adulti che con i mattoncini si sono divertiti durante l’infanzia e che oggi riscoprono il piacere del gioco con i loro figli – ha dichiarato l‘assessore alle attività sportive Matteo Celebron -. Oltretutto si tratta di un’iniziativa che ha una finalità importante: sostenere una delle realtà sportive più note della città, Asd Nuoto Vicenza, verso la quale affluiscono tanti giovani che dedicano tempo a una delle più belle passioni che si possa avere: lo sport”.

“L’iniziativa nasce dalla necessità di sostenere Asd Nuoto Vicenza, una delle storiche società sportive della città nata nel 1956 e che svolge le sue attività nell’impianto di viale Ferrarin – ha spiegato Armando Merluzzi di Asd Nuoto Vicenza -. La società annovera attività quali la pallanuoto, il nuoto sincronizzato e il nuoto paralimpico. Impegna circa 200 atleti con uno staff composto da 9 tecnici federali. La mostra sarà quindi l’occasione per raccogliere fondi per l’associazione e consentire così a tanti appassionati di nuoto di proseguire le loro attività anche a livello agonistico.

Gli espositori presenti saranno 40, provenienti da tutta Italia, affiancati da quattro aree con laboratori tematici e creativi: Family challenge, sfida creativa per famiglie; Duplo® – gioco libero per i più piccoli; Laboratorio Lego® boost, per i più tecnologici; Percorso Lego® racers, per sfide mozzafiato.

Sarà possibile ammirare le curiose costruzioni presenti che ricordano differenti ambientazioni: Star Wars, Superheroes, Jurassic Park, Technic, Space, medioevo e pirati, diorama cittadino anche vintage, steampunk oltre a riproduzioni di monumenti.

Biglietto: 4 euro adulti, 2 euro bambini fino a 10 anni, gratuito per bambini fino a 5 anni e persone con disabilità