“Mattoncini a Vicenza”, Lego® in esposizione per sostenere Asd Nuoto Vicenza

Si terrà sabato 4 e domenica 5 gennaio nella Tensostruttura di Maddalene, in via Cereda 94, la mostra sui Lego® “Mattoncini a Vicenza” organizzata da Asd Nuoto Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza.

Sono previsti anche laboratori per i più piccoli, organizzati con Il Mattoncino Colorato, Brikpatici, NordestBrick, Gattoncini, CLV Lego® User Group.

Saranno 40 gli espositori, provenienti da tutta Italia, e quattro le aree espositive con laboratori tematici e creativi: Family challenge, sfida creativa per famiglie; Duplo® – gioco libero per i più piccoli; Laboratorio Lego® boost, per i più tecnologici; Percorso Lego® racers, per sfide mozzafiato.

Saranno ricreate varie ambientazioni: Star Wars, Superheroes, Jurassic Park, Technic, Space, medioevo e pirati, diorama cittadino anche vintage, steampunk. Saranno presenti anche varie riproduzioni di monumenti.

La mostra si potrà visitare sabato 4 gennaio dalle 14 alle 22 e domenica 5 gennaio dalle 9 alle 18.

Il costo del biglietto sarà di 4 euro per gli adulti, e 2 euro per bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni (ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni e persone con disabilità).

L’iniziativa, dallo slogan “Un mattoncino alla volta per fare stare a galla il Nuoto Vicenza”, nasce dalla necessità di sostenere l’Asd Nuoto Vicenza, associazione sportiva storica della città, nata nel 1956, di viale Ferrarin. La società impegna circa 200 atleti nelle attività della pallanuoto, nuoto sincronizzato e nuoto paralimpico, e ha uno staff composto da 9 tecnici federali.