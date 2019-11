Mattia Veronese e Roberto Andriolo consiglieri nazionali dell’Anci: unici due della Provincia di Vicenza

Si è tenuto ieri ad Arezzo il Consiglio Nazionale Anci che ha confermato Enzo Bianco, sindaco di Catania come presidente. Presidente dell’Anci è il sindaco di Bari, Antonio De Caro. A sorpresa fra i 12 consiglieri veneti eletti, due rappresentanti del Basso Vicentino, Roberto Andriolo, consigliere comunale di Agugliaro, che vanta una lunga militanza in AnciVeneto e Mattia Veronese, sindaco di Noventa Vicentina.

“Buona cosa che dal Basso Vicentino due rappresentanti su 12 nel Veneto siano stati eletti consiglieri – dice Veronese – L’Anci è un organismo importante in cui le amministrazioni locali, soprattutto quelle di medio piccola entità hanno voce in capitolo per interloquire con il governo per rispondere alle esigenze dei territori e nel quale si mantengono costruttivi rapporti con colleghi amministratori locali in un dialogo costante al fine di dare un input positivo a chi ha potere legislativo. Ricordo -aggiunge Veronese- che Noventa Vicentina riprende un dialogo interrotto da anni con l’Anci, fatto molto importante visto che, proprio Noventa Vicentina negli anni 70, con l’allora sindaco Ettore Trevisan fu tra i Comuni fondatori di Anci Veneto”.

Roberto Andriolo commenta: “Una grande soddisfazione essere stato eletto consigliere nazionale dell’Anci, che premia il mio impegno amministrativo, in particolare per i piccoli Comuni. Assicuro il mio impegno, le mie proposte e le osservazioni in uno spirito unitario per rafforzare la rete dei nostri comuni e concretizzare l’autonomia “.

Ecco le cariche dell’Anci e i consiglieri veneti eletti.

Presidente ANTONIO DECARO

SINDACO DI BARI

Segretario Generale VERONICA NICOTRA

Presidente del Consiglio Nazionale ENZO BIANCO

CONS. COMUNALE DI CATANIA

Vice presidente vicario Consiglio Nazionale ALVARO ANCISI

CONS. COMUNALE RAVENNA

Ecco i consiglieri Veneti eletti: 12 su 236.

Veneto

ANDRIOLO ROBERTO CONSIGLIERE COMUNALE AGUGLIARO VI

BONORA MARCO CONSIGLIERE COMUNALE CAERANO SAN MARCO TV

BULGARELLO ALICE SINDACO POLVERARA PD

CHIES FABIO SINDACO CONEGLIANO TV

CUBICO SERENA SINDACO FERRARA DI MONTEBALDO VR

FUSARO DAMIANO SINDACO GRANZE PD

GIANELLA DAVIDE SINDACO PIOVE DI SACCO PD

LACHIN MARGHERITA CONSIGLIERE COMUNALE MARCON VE

LARUCCIA ANTONIO SINDACO TRECENTA RO

LAZZARINI ARIANNA SINDACO POZZONOVO PD

LEARDINI VERONICA ASSESSORE GAZZO VERONESE VR

VERONESE MATTIA SINDACO NOVENTA VICENTINA VI

VIO GIULIA CONSIGLIERE COMUNALE MEOLO VE