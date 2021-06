Matteo Cecconi suicida con il veleno bevuto online: chiuso il “sito della morte”

È stato finalmente chiuso il sito in cui Matteo Cecconi, 18enne di Bassano del Grappa, morto la mattina del 26 aprile scorso, ha trovato istruzioni e appoggio verso il suo tragico gesto. Il ragazzo ha lasciato ai genitori anche una lunga lettera, prima di andarsene.

“Fratello, troverai la pace”, “Stai facendo la cosa giusta” gli incoraggiamenti ricevuti attraverso il sito Sanctioned Suicide. Nessuno ha chiamato la polizia, né ha provato a dissuaderlo. “La fine della sofferenza è iniziata” ha scritto un altro utente. Matteo si era iscritto a Sanctioned Suicide il 13 aprile, si è ucciso dieci giorni dopo. Il ragazzo probabilmente aveva maturato la sua decisione prima di iscriversi a Sanctioned Suicide. “Siamo un forum di discussione – si legge nel sito – a favore del suicidio, che non ti incoraggia a fare nulla. Sosteniamo il tuo diritto di vivere appieno la tua vita, così come il tuo diritto di porvi fine, se è quello che desideri”. Alle 9.33 di quel giorno scriveva in chat: “Auguratemi buona fortuna”. Una ragazza gli rispondeva menzionando Pavese, morto suicida. “Ho notato che ti piace Pavese, anche a me” – risponde Matteo. Ancora l’incoraggiamento degli undici sconosciuti, spettatori di una morte programmata e annunciata. “Riposa in pace, cucciolo”. Matteo se ne è andato così.

Il padre di Matteo aveva detto pochi giorni fa: “È allucinante che, in un mondo nel quale siamo tracciati qualsiasi cosa facciamo, esistano siti come questo, con 17 mila iscritti. Non so cosa spinga delle persone a scrivere frasi come quelle rivolte a mio figlio. Non so se sia cattiveria, è sicuramente disagio. Non comprendo perché quel sito sia ancora attivo”.

Ma, da quelle parole, non emerge una vera istigazione al suicidio, e infatti la Procura di Vicenza sembra orientata a chiedere l’archiviazione.