Maternità e gravidanza in quarantena? Arriva “Pronto Doula”

Gestire una gravidanza e il periodo post-parto durante l’isolamento da quarantena può rivelarsi più difficile del previsto. Ed è ora che più che mai che diventa fondamentale chiedere aiuto: ascolto, comprensione, conforto e incoraggiamento possono aiutare a sentirsi meno sole e vivere con serenità la maternità.

Un aiuto alle future e neomamme arriva da Mondo Doula, associazione che forma e raccoglie le doule d’Italia, quelle figure professionali che si occupano del sostegno pratico, affettivo e relazionale alla donna e alla famiglia dalla gravidanza fino al primo anno di vita del bambino. Le doule offrono un supporto su misura, a domicilio e non, intimo e confidenziale, nel pieno rispetto delle scelte. E così ai tempi del coronavirus anche in Veneto e nel Vicentino arriva “Pronto Doula”, uno spazio d’ ascolto e sostegno telefonico gratuito fondamentale durante il puerperio, quel periodo “limbo” tra la fine della gravidanza e l’inizio di una nuova vita.

Pronto Doula è stato attivato per questa situazione di emergenza per stare accanto – sebbene virtualmente – a tante mamme in gravidanza e post parto, per sostenere, dare ascolto e sostegno emotivo. Non è quindi da confondere con qualsiasi tipo di sostegno sanitario o medico.