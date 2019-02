Masterclass in canto lirico con il soprano Barbara Frittoli a Thiene

L’appuntamento formativo, organizzato dal festival “Vicenza in Lirica” d’intesa con l’Archivio storico Tullio Serafin, è ospitato dall’Istituto Musicale di Thiene a partire da venerdì 1 marzo

Masterclass di alto perfezionamento in canto lirico

con il soprano Barbara Frittoli:

martedì 5 marzo concerto di chiusura

Sono dieci, hanno talento e passione e arrivano da tutta Italia e dall’estero. Sono i cantanti lirici che parteciperanno alla Masterclass di alto perfezionamento che Barbara Frittoli, stella della lirica di fama mondiale, terrà dall’1 al 5 marzo a Thiene, per iniziativa dell’associazione culturale vicentina Concetto Armonico – Vicenza in Lirica in collaborazione con l’Archivio storico Tullio Serafin, grazie all’ospitalità dell’Istituto Musicale Veneto e con il patrocinio del Comune di Thiene.

Gli artisti partecipanti, tutti fra i 20 e i 30 anni, saranno guidati dal celebre soprano attraverso un percorso formativo che spazierà dalla tecnica all’interpretazione e che si concluderà martedì 5 marzo, con un concerto aperto al pubblico ad ingresso libero, in programma alle 17 nella Sala 111 dello stesso Istituto Musicale. Masterclass e concerto saranno accompagnati al pianoforte dal M° Alessandro Marini.

Quello di Barbara Frittoli con Vicenza è un rapporto del tutto speciale, visto il legame privilegiato che l’artista ha, oltre che con l’associazione Concetto Armonico, anche con due realtà cittadine ad essa collegate, sotto la direzione artistica di Andrea Castello: l’Archivio storico Tullio Serafin, dedicato al grande direttore d’orchestra veneto (1878-1968), di cui la cantante è ambasciatrice; e il Festival “Vicenza in Lirica”, appuntamento di spicco del calendario lirico, che presto svelerà tutti i particolari della sua settima, attesa edizione.

Nella sua brillante carriera, Barbara Frittoli ha calcato i palchi lirici più importanti del mondo, esibendosi sotto la guida dei più celebri direttori d’orchestra, come Riccardo Muti, Zubin Mehta, Daniel Oren, Gianandrea Gavazzeni, Daniel Barenboim e molti altri.

Tra le più apprezzate interpreti del repertorio mozartiano, la cantante affronta da sempre i ruoli più diversi, grazie alla sua tecnica magistrale e alla non comune versatilità nell’interpretazione. Da tempo, inoltre, è particolarmente impegnata nell’insegnamento, come guida generosa e attenta di tanti giovani, promesse della lirica.