Massaggiatrice aggredita e rapinata in casa

I Carabinieri della Stazione di Vicenza, con i colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Vicenza, stanno conducendo indagini in relazione alla rapina verificatasi nella tarda serata di lunedì, in città, ai danni di una 63enne. La vittima, di professione massaggiatrice, ha ricevuto a casa sua un uomo che l’aveva in precedenza contattata per un massaggio. Ma dopo averlo accompagnato in camera da letto, l’uomo l’ha aggredita colpendola violentemente alla testa, sottraendole il telefono cellulare per poi fuggire. La donna seppur tramortita ha chiamato il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia della Stazione di Vicenza; i militari accertate le condizioni della vittima hanno chiesto l’intervento sul posto di un’ autolettiga per il successivo trasporto presso il Pronto Soccorso del San Bortolo dove le venivano diagnosticati traumi diffusi giudicati guaribili in circa 15 giorni.