Massacra di botte il padre, poi va a giocare alle slot

E’ un tentato parricidio quello avvenuto a Montecchio maggiore l’altro giorno: dopo 36 ore di fuga confusa è infatti da oggi in carcere Salvatore Pangallo. Lui, figlio 49 enne, ha massacrato di botte l’anziano genitore Francesco Pangallo lasciandolo in fin di vita. Dopo una lite furiosa e i colpi sferrati al padre, probabilmente con una sedia, Pangallo è fuggito tra la provincia vicentina e veronese. In tasca qualche centinaia di euro presi in casa prima di andarsene e poi giocati alle slot. I militari lo hanno fermato poco lontano dalla tenenza di Montecchio. Salvatore non ha opposto resistenza, addosso aveva ancora i vestiti dell’aggressione con le macchie di sangue. Ora salvatore è in carcere al san Pio X in attesa dell’interrogatorio di convalida del fermo che dovrebbe tenersi lunedì. Su di lui l’accusa di tentato omicidio con possibile varie aggravanti. Il padre 89 enne è ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Bortolo di Vicenza.