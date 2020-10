Mascherine – Regole da rispettare per non prendere la multa

1) Quando si esce di casa bisogna averla sempre con sé, a portata di mano

2) Indossarla quando si passeggia in un centro abitato e ogni volta che ci si trova all’aperto in prossimità di un ‘non convivente’

3) Si può non portare la mascherina in zona isolata, ma indossarla prontamente se si incontrano persone

4) In strada e in piazza: si indossa in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei luoghi in cui per caratteristiche o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.



5) Mezzi pubblici: indossarla sempre alla fermata e quando si sale sul mezzo

6) In auto: NO se si è a bordo da soli o con congiunti. SI’ se a bordo vi sono persone non conviventi (anche familiari non conviventi)

7) Bicicletta e monopattino: non è obbligatoria

8) Attività motoria: NO. Se però l’attività è svolta al chiuso e non sono mantenuti i due metri di distanza bisogna indossarla

9) In ufficio: è obbligatoria, a meno che non si sia da soli

10) Negozi: Sì

11) Ristoranti: SI’ quando non si sta seduti al tavolo. Al bar si deve indossare prima e dopo la consumazione e mantenendo la distanza di almeno un metro

12) Minori: obbligatoria dai 6 anni in su

13) Disabili: NO per chi ha disabilità o patologie incompatibili con la copertura di naso e bocca e «coloro che per agire con loro abbiano la stessa incompatibilità».