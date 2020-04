Mascherine, pacchi alimentari e uova di cioccolato distribuite in questi giorni a Vicenza

Coronavirus: 250 mila mascherine, 500 pacchi alimentari e oltre 6 mila uova di cioccolato. In distribuzione dalla protezione civile alla cittadinanza dal 14 marzo ad oggi

250 mila mascherine, 500 pacchi di alimenti di prima necessità e oltre 6 mila uova di cioccolato: sono questi i beni che la sala operativa provinciale della protezione civile, attiva dal 14 marzo nella sede di via Muggia a Vicenza, sta distribuendo ai cittadini del Comune di Vicenza in questi giorni.

La sala operativa – coordinata da Chiara Garbin, responsabile del servizio protezione civile della Provincia, con il supporto dell’assessore del Comune di Vicenza Mattia Ierardi – conta ogni giorno circa 25 volontari dei gruppi vicentini di protezione civile impegnati anche nel magazzino di smistamento.

Nel dettaglio, sono circa 180 mila le mascherine protettive fornite dalla Regione Veneto e circa 70 mila quelle messe a disposizione dal dipartimento di protezione civile nazionale. Altre mascherine chirurgiche sono state donate da Stefano Peretti del gruppo Peretti spa.

I 500 pacchi di alimenti, invece, contenenti succhi di frutta, bibite multivitaminiche, lattine di caffè e cappuccino, pane confezionato, biscotti, muffin e un uovo di cioccolato, sono stati offerti dalla ditta Falsirolli Antonio srl. Le 6000 uova di cioccolato sono state donate da Nestlè Italiana, Sviluppo Retail Dal Corso srl e Seganfreddo srl e destinate ai bambini ricoverati in ospedale e al personale sanitario, ai bambini delle famiglie in difficoltà, alle case famiglia ed alle comunità. Fustellificio Vicentino, infine, ha fornito gratuitamente 2000 scatoloni utilizzati per confezionare i pacchi alimentari mentre la ditta Jungheinrich ha messo a disposizione in comodato d’uso gratuito un muletto per le operazioni di magazzino.

“Il mio grazie a nome della città va a tutti coloro che hanno collaborato in questa situazione di emergenza, in particolare ai volontari della protezione civile comunale e provinciale – ha dichiarato l’assessore con delega alla protezione civile Mattia Ierardi –. Ringrazio anche gli imprenditori per i loro bellissimi gesti di solidarietà e quanti hanno donato generosamente tempo e risorse a sostegno del personale sanitario e delle famiglie in difficoltà. Supportando la cittadinanza, la protezione civile dimostra di esserci sempre nelle emergenze, a servizio del territorio e dei cittadini, soprattutto quelli più bisognosi”.