Mascherine on-line al 400% in più: denunciato un vicentino

Vendeva mascherine on-line fino al 400% in più del prezzo normale: nei guai un 62enne vicentino che è stato denunciato dalla guardia di finanza per “manovre speculative su merci”. Come racconta il Giornale di Vicenza l’uomo, titolare di una ditta, aveva messo in vendita le mascherine durante i primi giorni di emergenza della pandemia, speculando sui prezzi di listino. La Guardia di Finanza ne ha oscurato gli annunci di vendita e sequestrato 147 mascherine pronte alla vendita.