Marzotto nominato presidente FAS: le congratulazioni di Zaia

“Le mie felicitazioni a Matteo Marzotto per la prestigiosa nomina a Presidente di Fas International. Felicitazioni da tutta una Regione, la sua, da anni all’avanguardia nell’applicare una gestione moderna dei rifiuti, con percentuali di riciclaggio da record”.

Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si complimenta con il manager, chiamato alla guida di una importante entità produttiva attiva nella progettazione e produzione di sistemi integrati per il vending e per la triturazione e il compattamento di bottiglie in pet e lattine di alluminio

“In questa operazione – conclude Zaia – c’è una grande attenzione a costruire un management capace di grande attenzione al riciclaggio, all’economia circolare, a una imprenditoria che produce non soltanto per il profitto ma anche nel nome della sostenibilità. Questo è il futuro”.