Martina (Segretario PD) a Vicenza per sostenere Otello Dalla Rosa

Si avvicina la data del voto ed i big della politica nazionale cominciano a venire a Vicenza, uno dei 21 capoluoghi di provincia chiamati alle urne. Mercoledì 30 maggio, dalle ore 18.00, il segretario del PD Maurizio Martina sarà a Vicenza per il sostegno alla campagna elettorale del Partito Democratico di Vicenza per Otello Dalla Rosa. Alle ore 18.00 è previsto l’incontro con i cittadini e i candidati PD nel Piazzale della Chiesa di Maddalene Vecchia, Strada Maddalene 183, con successiva visita alla Busa Dal Marte. Alle 18.45 seguirà la visita e l’incontro con la stampa all’azienda agricola Desy, in Strada di Lobia 200 a Maddalene, Vicenza. All’evento parteciperanno il candidato Sindaco Otello Dalla Rosa, la segretaria provinciale del Partito Democratico di Vicenza Chiara Luisetto e il segreatio cittadino del PD Federico Formisano.