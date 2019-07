Marostica Summer Festival, arriva Giorgia

È Giorgia, una delle più prestigiose voci della canzone italiana, l’attesa ospite della quinta edizione di Marostica Summer Festival in scena venerdì 12 luglio (ore 21.30).Giorgia torna sul palco con la tournée outdoor “Pop Heart Summer Nights”. Il concerto sarà un’occasione per cantare i suoi più grandi successi e ascoltare per la prima volta in versione live i brani tratti dall’album di cover “Pop Heart”, in particolare, in rotazione radiofonica, dal 28 giugno, “I Feel Love”, nuovo singolo estratto da “Pop Heart”, storico brano di Donna Summerdel 1977. In contemporanea con il singolo è online il video di “I Feel Love”. Diretto da Emanuel Lo, il video esalta il ritmo uptempo ed i drop mozzafiato del brano. Nel video, oltre a Giorgia, sono presenti nove ballerini di fama internazionale, che il regista ha diretto a distanza dando ad ognuno delle indicazioni sulle varie coreografie e che si sono ripresi in luoghi iconici del pianeta.

“Pop Heart” (16 novembre 2018, Microphonica srl / Sony Music) è l’ultimo album di Giorgia. Un’emozionante raccolta di grandi successi nazionali e internazionali, selezionati e reinterpretati da Giorgia e riarrangiati da Michele Canova. L’album contiene featuring con Tiziano Ferro sul brano “Il conforto” e con Ainé sulle note di “Stay”, oltre ai camei di Eros Ramazzotti (“Una storia importante”) ed Elisa (“Gli ostacoli del cuore”).

Marostica Summer Festival continua poi con lo spettacolo di Don Backy, Roberto Apo Ambrosi e Fuggiaschi (13 luglio, ingresso gratuito), Bohemian Rhapsody, live tribute dei Queen della Compagnia del Villaggio (17 luglio), Antonello Venditti (18 luglio, SOLD OUT), 90 Wonderland (20 luglio, ingresso gratuito).

Marostica Summer Festival, in programma dal 3 al 20 luglio, è organizzato da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza e con il supporto di Associazione Pro Marostica e Confcommercio-Marostica. Partner del festival: Emisfero, Autogemelli e Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank.

Marostica Summer Festival sostiene Woman For Freedom donando un quantitativo di biglietti per gli eventi.