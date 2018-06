MAROSTICA – Rubano in negozio di alimentari: 2 arresti ed una denuncia

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Continua l’intensificazione dei servizi preventivi e repressivi della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa e soprattutto continuano ad aumentare le segnalazioni tempestive e puntuali dei cittadini. Alle 3 della notte scorsa un abitante di Marostica ha chiamato il “112” lamentando forti rumori provenire dalla zona di via Beato Lorenzin, rumori a suo giudizio strani ed inusuali. L’operatore della Centrale ha inviato sul posto la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile in turno e quella della Stazione di Lusiana, scesa a valle per altri accertamenti.

Le auto dei Carabinieri hanno individuato subito un terzetto di soggetti che si allontanavano di gran fretta dalla porta del magazzino di un negozio di generi alimentari. Subito i tre sono stati inseguiti e due sono subito stati fermati dai Carabinieri, mentre il terzo è scappato. I tre avevano scassinato porta del magazzino introducendosi nel negozio e dirigendosi verso la cassa, trovata però vuota ad eccezione di un libretto di assegni.

I Carabinieri della Radiomobile e della Stazione di Lusiana hanno arrestato pertanto il 19enne di Bussolengo residente a Marostica C.N. e il 19enne di Bassano residente a Molvena L.I. con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Il 20enne del Burkina Faso residente a Cartigliano B.N., è stato comunque identificato e verrà deferito in stato di libertà in concorso con gli arrestati. Gli arrestati si trovano ora ai domiciliari a disposizione del PM di turno, in attesa del rito direttissimo di domani. Ancora una volta il binomio fra segnalazione tempestiva del cittadino e pronto intervento dei Carabinieri ha dato i suoi frutti.