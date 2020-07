Marostica, quattro eventi al chiaro di luna per riscoprire in notturna la città

È la nuova iniziativa di Associazione Pro Marostica che, per quattro venerdì successivi, permetterà di scoprire e vivere la città “come non l’avete mai vista”. Illuminati dalla notte stellata o al lume di candela, i maggiori monumenti cittadini e il centro storico saranno animati da passeggiate, giochi e racconti, per riappropriarsi della magia dell’estate, dopa la lunga notte dell’emergenza.

Primo appuntamento, venerdì 10 luglio, quando il Castello Inferiore si potrà visitare a lume di candela: una passeggiata suggestiva e romantica attraverso le antiche sale e gli alti merli che dominano la città. Venerdì 17 luglio, sempre il Castello Inferiore sarà protagonista di una inedita “caccia al tesoro”, alla ricerca di indizi e particolari misteriosi che faranno scoprire i segreti dell’antico mastio. Venerdì 24 luglio, passeggiata notturna sul camminamento di ronda delle mura scaligere, un percorso affascinante per chi è alla ricerca di emozioni forti. Infine, venerdì 31 luglio, il gruppo “I Cialtroni” in “Recitando a passeggio” accompagnerà i visitatori per le vie del centro storico, in una serata di bellezza e arte.

“Ripensare la nostra città con eventi affascinanti che valorizzino il patrimonio monumentale e il centro storico. Per questa estate puntiamo ad appuntamenti a numero ridotto ma ad alto tasso di poeticità e bellezza” commenta l’assessore al turismo Ylenia Bianchin “Abbiamo quindi accolto a braccia aperte l’iniziativa di Pro Marostica e il suo originale programma di animazione del Castello, delle mura e delle vie cittadine che permetterà di conoscere Marostica sotto una luce diversa. Come Amministrazione stiamo inoltre lavorando anche per arricchire il programma dell’ultima serata, coinvolgendo e collaborando con le attività produttive, un passo necessario per il rilancio della città dal punto di vista turistico dopo l’emergenza Covid”.

“Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e del gruppo teatrale I Cialtroni e con l’insostituibile supporto dei nostri volontari, abbiamo reinventato i tradizionali percorsi turistici della città, cercando di offrire qualcosa di speciale” spiega Simone Bucco, presidente di Associazione Pro Marostica “Se per questo inaspettato 2020 non si potranno realizzare i grandi eventi, il nostro impegno per la promozione della città non si ferma.”