MAROSTICA – ll mercato di Campagna Amica cambia sede

“Migliaia di persone sono state, almeno una volta, a fare la spesa al mercato di Campagna Amica di Marostica. La volontà di Coldiretti di essere presente in questo territorio, infatti, è stata strategica e lungimirante. Lo spostamento nel Piazzale della stazione delle corriere, in una posizione di grande visibilità, rappresenta una sorta di ripartenza”. Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù hanno brindato per dare il la ad un mercato non nuovo, ma che si rinnova nella location a Marostica. Entusiasta anche il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, che per l’occasione ha fatto la spesa. “In questo mercato si trovano davvero tutti i prodotti del territorio, a km0 – commenta il sindaco Mozzo – perciò rappresenta una straordinaria risorsa per la nostra città, una valida alternativa per mettere in tavola prodotti appena raccolti dal campo e nell’assoluto rispetto della stagionalità”. Ogni giovedì mattina, quindi, il mercato di Campagna Amica sarà operativo a Marostica nel piazzale della Stazione delle corriere e non più nell’ex Opificio Baggio.