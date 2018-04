MAROSTICA – In città per il 25 aprile una piccola Montmartre

Torna, in piazza Castello a Marostica, il binomio tra arte e gusto. Tornano gli artisti di “Montmartre a Marostica” ad esporre le loro opere e si celebra la primavera con la tradizionale festa dedicata alla bella stagione.

L’appuntamento è per mercoledì 25 aprile (dalle ore 9.00 alle 18.30), quando la famosa scacchiera si animerà per la nona edizione di “Montmartre a Marostica”, la manifestazione organizzata dalla Confcommercio mandamentale, in collaborazione con il Comune. Ad esporre, 20 artisti che porteranno nella splendida scenografia della piazza le loro opere. Sarà un po’ come ricreare l’atmosfera di Montmartre, il celebre quartiere parigino degli artisti, unendo alla sosta davanti ai quadri una passeggiata sotto i portici e nelle vie del centro, tra le vetrine dei negozi e i tavolini dei bar.

Ma il 25 aprile a Marostica avrà anche il suo lato più popolare, quello della festa di piazza: alle ore 10.15 una mortadella gigante di oltre 200 chili, offerta dalla Coop Consumatori di Marostica, sarà affettata e distribuita assieme a pane e vino a tutti coloro che si troveranno in piazza. Si darà così il via alla 36^ “Festa di Primavera” (manifestazione alla quale collaborano Confcommercio, Comune, Pro Marostica, Compagnia delle Mura). Durante la festa non mancherà, ovviamente, lo spettacolo con l’esibizione degli allievi della scuola Danzarte di Marostica.

Per cittadini e turisti sarà dunque un giorno all’insegna della cultura e del buon gusto, scoprendo anche l’ampia offerta commerciale dei negozi e pubblici esercizi della città