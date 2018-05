Marostica festeggia la sua Regina Rossa

Dal 24 maggio al via la rassegna gastronomica curata dai Ristoratori Confcommercio della zona, che prevede anche una “Regalis Coena” all’interno del simbolo cittadino

Una “Notte Rossa”, in onore della rossa ciliegia di Marostica in apertura (sabato 26 maggio) e in chiusura una camminata alla scoperta di questo ed altri piccoli frutti della zona (domenica 17 giugno). Nel mezzo, domenica 27 maggio, l’evento clou: la tradizionale Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica IGP, arricchita da giochi e laboratori sensoriali, compreso un workshop di Esac Formazione sulla cucina antispreco dal titolo “Vivere e beneficiare di una ristorazione sostenibile” che si terrà dalla 10.30 nella stand di Confcommercio Vicenza. Tra i tanti “omaggi” a questo succulento frutto non può mancare, ovviamente, anche quello della cucina e così i Ristoratori di Marostica della Confcommercio, in collaborazione con il Comune, portano in tavola le tante varietà della Ciliegia di Marostica IGP (in queste colline se ne coltivano ben 20 tipologie) per una rassegna gastronomica unica nel suo genere, alla quale contribuiscono ben 12 locali della zona.

Il via, giovedì 24 maggio, è al Ristorante La Rosina di Marostica con la serata intitolata “Bianco e Rosso”. La location più originale sarà però quella prevista giovedì 31 maggio, con la “Regina Rossa” che si troverà certamente a suo agio al Castello Inferiore di Marostica, nella “Regalis Coena” curata dal Macaronicum Collegium di “A Tavola con Merlin Cocai”. Ad accompagnarla, comunque, sarà un altro nobile esponente della tavola locale: il “Principe Bianco”, vale a dire l’Asparago Bianco di Bassano Dop, protagonista anch’esso nel menu studiato per l’occasione. Un’altra serata di gala è prevista venerdì 9 giugno alla Trattoria Caissa di Marostica, con tanti piatti a base di Ciliegia di Marostica Igp.

Dal 20 maggio al 17 giugno, questo straordinario frutto sarà nei menu di tanti altri locali oltre a quelli già citati; per la zona di Marostica si potrà, infatti, gustare a L’Angelo e il Diavolo L’Osteria di Apo, L’Osteria Madonnetta, L’Osteria Nuova, il Ristorante Castello Superiore e il Ristorante Lunaelaltro. Poi a Molvena all’Agriturismo Collalto e al ristorante Da Battista Bottega Veneta; a Bassano del Grappa da Pulierin Enotavola; a Romano d’Ezzelino al Ristorante al Pioppeto, fino ad uscire dalla provincia, in quel di Asolo, dove anche Villa Razzolini Loredan omaggerà la Ciliegia di Marostica IGP.

Per gli chef dei ristoranti aderenti, la rassegna è l’occasione per fare di questo frutto un ingrediente “tutto pasto”, sfruttandone la dolcezza garantita dal microclima ideale della zona, ma anche la versatilità. Basterà infatti consultare i menu presenti sul sito ristoratoridivicenza.it per scoprire come la Ciliegia di Marostica IGP possa entrare da protagonista in antipasti, primi e secondi piatti, oltre che, ovviamente, nel dessert.