MAROSTICA – Auto sbanda e si rovescia, donna ferita

Sabato notte, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tenente Lorenzon a Marostica per un’auto rovesciatasi dopo la perdita di controllo da parte della conducente, rimasta ferita. I pompieri accorsi da Bassano hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la donna aiutata da altri automobilisti è riuscita a venire fuori dall’abitacolo per poi essere presa in cura dal personale del Suem 118 ed essere portata in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale.