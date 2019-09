Marmomacc da record con 1.650 espositori

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Numeri senza precedenti per la 54/a edizione di Marmomac, inaugurata questa mattina a Veronafiere dove proseguirà fino a sabato 28 settembre. Al più importante evento mondiale dedicato a pietra naturale, graniti, tecnologie di lavorazione, mezzi di trasporto e sollevamento, design applicato e servizi sono presenti 1.650 aziende espositrici, di cui il 64% estere da 61 Paesi, attesi oltre 68mila operatori specializzati e buyer da 150 nazioni. Lo spazio espositivo quest’anno supera gli 80mila metri quadrati, distribuiti tra i 12 padiglioni e le aree esterne. “Marmomac si conferma la rassegna più importante a livello di Internazionalizzazione nel calendario di Veronafiere. E’ la piattaforma internazionale riconosciuta a livello mondiale per la pietra naturale e per le tecnologie” ha detto il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese. ANSA