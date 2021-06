Marito e moglie tentano suicidio perché si sentono abbandonati dai figli

Duplice tentato suicidio ieri a Vicenza poco prima delle 15. A tentare l’estremo gesto un uomo di 80 anni e la moglie di 75.

I due si sono tagliati le vene. Sono stati salvati perché il Suem e i carabinieri di Vicenza sono stati avvertiti da un vicino. Quest’ultimo era stato contattato dai due anziani, che dopo essersi tagliati le vene, si sarebbero pentiti. I due anziani sono stati soccorsi. Non vivrebbero in una situazione di degrado, ma in uno stato di forte frustrazione psicologica perché non sufficientemente accuditi dai figli, che pare volessero trasferirli in casa di riposo.