Marijuana e ketamina in casa: arrestato spacciatore

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Nel corso del tardo pomeriggio del 18 marzo i Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore hanno arrestato B.M. di 34 anni, originario siciliano, residente a Sovizzo per detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti.

I militari hanno individuato l’uomo e la sua abitazione come presunto punto di detenzione di sostanze stupefacenti come marijuana e ketamina.

Alla perquisizione sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 160 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, 30 grami di ketamina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente ed una somma in contanti pari ad 200 euro presunto provento di illecita attività.

L’uomo dopo le previste procedure di identificazione e redazione di atti dovuti è stato tradotto presso Casa Circondariale di Vicenza e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.