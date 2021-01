Marijuana e grinder in tasca, giovane nei guai

Alle ore 16.30 di ieri una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio ha controllato alcuni giovani in via Sebastiano Bologna di Schio. In considerazione dell’atteggiamento tenuto da uno di questi, gli agenti hanno invitato il giovane a consegnare eventuale droga. Dopo un’ispezione è stato quindi rinvenuto e sequestrato un involucro in cellophane trasparente contenete 12 grammi di marijuana, un grinder con all’interno tracce di sostanza stupefacente, una sigaretta con all’interno tabacco e marijuana e delle cartine.